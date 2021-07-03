27.19 / 27.42 32.14 / 32.53
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Харківському аеропорту намагалися вивезти діаманти та золоті каблучки на 4,5 мільйона гривень

11:55 3 липня 2021
Діамант

В Україні в аеропорту міста Харкова прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці попередили незаконний вивіз коштовностей із України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, у речах 44 — річного громадянина Туреччини виявили 2 каблучки з білого золота, оздоблені діамантами, 23 діаманти білого кольору з сертифікатами «GIA», загальною вагою 10 карат, ланцюжок золотий, вагою 55 грам, два ланцюжки з білого золота з підвіскою, браслет з білого золота, оздоблений 19 діамантами, 9 каблучок з білого золота, оздоблені діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом «HRD» та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги.

Коштовне каміння іноземець переміщував з порушенням українського законодавства. Попередня вартість виявлених коштовностей сягає 4,5 млн грн.

Тим часом учора ввечері в столичному аеропорту під час оформлення рейсу «Стамбул — Київ» прикордонники спільно з працівниками СБУ та працівниками Київської митниці виявили у речах 36-річного громадянина України 9 каблучок з білого золота оздоблені діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом «HRD» та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги. Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.

Як писали «ФАКТИ», днями СБУ викрила схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з країн Євросоюзу на 16 мільйонів гривень, організатором якої був фігурант списку санкцій РНБО Володимир Дідух (кличка «Вова Морда»).

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Філіп Кіркоров

Філіпа було не зупинити: подруга Кіркорова розповіла, чому він до кінця життя любитиме лише Пугачову

Каменських

«Красуні-мілашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

Олена Мозгова

«Саня, точно досить»: Мозгова відреагувала на одкровення Пономарьова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.