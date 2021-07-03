У Харківському аеропорту намагалися вивезти діаманти та золоті каблучки на 4,5 мільйона гривень

В Україні в аеропорту міста Харкова прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці попередили незаконний вивіз коштовностей із України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, у речах 44 — річного громадянина Туреччини виявили 2 каблучки з білого золота, оздоблені діамантами, 23 діаманти білого кольору з сертифікатами «GIA», загальною вагою 10 карат, ланцюжок золотий, вагою 55 грам, два ланцюжки з білого золота з підвіскою, браслет з білого золота, оздоблений 19 діамантами, 9 каблучок з білого золота, оздоблені діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом «HRD» та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги.

Коштовне каміння іноземець переміщував з порушенням українського законодавства. Попередня вартість виявлених коштовностей сягає 4,5 млн грн.

Тим часом учора ввечері в столичному аеропорту під час оформлення рейсу «Стамбул — Київ» прикордонники спільно з працівниками СБУ та працівниками Київської митниці виявили у речах 36-річного громадянина України 9 каблучок з білого золота оздоблені діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом «HRD» та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги. Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.

Як писали «ФАКТИ», днями СБУ викрила схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з країн Євросоюзу на 16 мільйонів гривень, організатором якої був фігурант списку санкцій РНБО Володимир Дідух (кличка «Вова Морда»).

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