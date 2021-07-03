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Події

У Польщі четверо українців постраждали в ДТП: перші подробиці

15:41 3 липня 2021
ДТП

В Польщі, де раніше в ДТП постраждали українці, біля Тарнува сталася ще одна ДТП, в якій також постраждали громадяни України. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм. Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 14 червня мікроавтобус з українцями потрапив у смертельну ДТП на румунсько-угорському кордоні — транспортний засіб з пасажирами врізався в колону вантажівок.

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