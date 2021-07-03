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Події

На Львівщині від удару блискавки загинув підліток

16:36 3 липня 2021
Блискавка

У селі Тарасівка Львівського району від удару блискавки загинув підліток 2007 року народження, такі випадки останнім часом часто відбуваються в різних регіонах України. Про подію повідомляє в своєму Facebook Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Загибель від удару блискавки сталася ввечері суботи, 2 липня. Підліток помер на місці події. Обставини встановлюються.

Раніше повідомлялося, що трагічний випадок стався в Черкаській області, де блискавка вразила стразу трьох людей, причому двоє з них загинули на місці. Причиною стало недотримання простих правил безпеки під час грози — люди ховалися від дощу під деревом.

Нагадаємо, в Харківський області чоловік загинув від удару блискавки в момент, коли навіть не було дощу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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