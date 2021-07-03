«Муніципальна варта» Філатова побила оператора телеканалу Д1 у Дніпрі

У п’ятницю, 2 липня, у Дніпрі був жорстоко побитий оператор опозиційного до міського голови Бориса Філатова каналу Д1 Сергій Файзулін. Про це повідомляється у заяві колективу, оприлюдненій на сайті телеканалу.

Файзулін, згідно редакційного завдання, висвітлював незаконний демонтаж рекламних носіїв організації «Громадська сила» на проспекті Пушкіна.

«Спершу працівники комунального підприємства „Муніципальна варта“, безпосередньо підпорядкованої Філатову, які були однією зі сторін конфлікту, заважали знімати подію. Пізніше силовики та молодики в чорних та коричневих футболках повалили Сергія на землю та жорстоко побили. В Обласній клінічній лікарні імені Мечникова у Файзуліна діагностували закриту черепно-мозкову травму і пошкодження горла. Телеоператора шпиталізовано», — повідомила прес-служба телеканалу.

Сергій Файзулін, оператор телеканалу Д1

Окрім побиття Файзуліна, працівники «Муніципальної варти» розтрощили камеру оператора та вилучили сам запис нападу. Також від рук нападників постраждав оператор іншого опозиційного до Філатова каналу — «ОТВ».

Нападників затримала поліція, а керівництво телеканалу Д1 звернулось до можливих свідків нападу за допомогою.



Наразі ситуація з побиттям оператора на контролі поліції. Тим часом керівництво Д1 чекає на засудження дій «Муніципальної варти» та Бориса Філатов як від Національної спілки журналістів України, так і з боку міжнародних та правозахисних організацій.

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