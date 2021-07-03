Політична розправа? Журналістів телеканалу «ОТВ» побили в центрі Дніпра

2 червня в центрі Дніпра (на перетині проспекту Пушкіна і вул. Савченко. — Авт.) на місці незаконного демонтажу рекламних конструкцій, побили журналістів місцевих телеканалів, які приїхали висвітлювати неправомірні дії комунальників. Про це сказано в заяві телеканалу «ОТВ», чиїх співробітників жорстоко побили представники КП «Муніципальная варта».

У своїй заяві телеканал «ОТВ» зазначив, що група осіб, які назвалися працівниками комунального підприємства, здійснювала демонтаж рекламних конструкцій. За їх словами, вони діяли під керівництвом директора департаменту торгівлі і реклами Дніпровської міської ради Андрія Пільченка. Їх супроводжували особи, одягнені в форму працівників комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міськради.

«Нібито в своїх діях вони керувалися рішенням виконавчого комітету Дніпровської міськради „Про демонтаж рекламних конструкцій“. Але жодна посадова особа міської ради або представник КП не змогли пояснити, яким рішенням вони керуються в своїй діяльності і надати докази його законності», — заявили журналісти, які були присутні на місці подій.

За словами шеф-редактора телеканалу «ОТВ» Вікторії Соколенко, на них накинулися люди без розпізнавальних знаків, вибили телефон, а оператора повалили і почали бити.

«Оператора Ігоря Гутника били по голові, по очах, по ребрах. Після падіння коллеги булла пошкоджена телекамера — від неї відірвали маленький екран», — заявила Соколенко в коментарі НСЖУ.

Знімальна група «ОТВ» дала свідчення поліцейським про інцидент на місціподії, а також написала заяви в районному відділі Нацполіціі.

За фактом події журналісти телеканалу «ОТВ» вже звернулися до президента Володимира Зеленського, а також міністра МВС Арсена Авакова із закликом відреагувати на кричуще порушення свободи слова та свавілля мера міста Бориса Філатова.

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) засуджують напад на журналістів у Дніпрі під час виконання професійних обов'язків та закликають поліцію до оперативного розслідування, за яким має настати вагоме покарання.

«Які б пристрасті не вирували в стосунках між міською владою та її опонентами в Дніпрі, журналісти не повинні бути крайніми, не повинні ризикувати здоров'ям і життям, виконуючи свою роботу, — підкреслив голова НСЖУ Сергій Томіленко. — Сподіваємося, що поліція оперативно проведе належне розслідування і нападники будуть вагомо покарані. Тільки прецеденти невідворотнього покарання за атаки на журналістів зроблять нашу професію безпечнішою».

Як повідомили в поліції Дніпропетровської області «за вчинення хуліганських дій на пр. Пушкіна у м. Дніпро затримано п’ять осіб. Для з’ясування всіх обставин конфлікту за даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження — за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

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