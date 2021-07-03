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Події

Приступ епілепсії за кермом: в Дніпрі мікроавтобус протаранив авто поліцейських і маршрутку

21:51 3 липня 2021
Медики

У суботу, 3 липня, в Дніпрі, де раніше рятувальники вирізали водія з машини, сталася ДТП, в якій зіткнулися відразу декілька автомобілів, причиною став напад епілепсії одного з водіїв. Про це МВС повідомляє в своєму Facebook.

Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу та врізався в службовий автомобіль поліцейських. Він продовжив некерований рух і зіткнувся з маршрутним автобусом й авто Mitsubishi Lancer, після чого в'їхав в будівлю кіоску.

На місце події відразу викликали медиків. Постраждалого витягли із спотвореного транспортного засобу та надали йому першу допомогу. У водія стався напад епілепсії, чоловіка госпіталізували в медичний заклад. В результаті ДТП отримали травми двоє пасажирів маршрутного автобуса.

Нагадаємо, в Херсонській області одночасно зіткнулися відразу п'ять авто.

Фото: скріншот

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