Прощався зі школою: під Полтавою хлопець після випускного вечора опинився в реанімації

У Кременчуці Полтавської області хлопець під час шкільного випускного так багато випив, що був шпиталізований, пише Кременчуцька газета.

У 17-річного хлопця було діагностовано гостре алкогольне отруєння.

Як повідомляє kremen.today, потерпілого ушпиталили в реанімаційне відділення міської дитячої лікарні. Його стан важкий.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Кривому Розі вчитель на шкільному випускному згвалтував випускницю. На випускному всі присутні вживали алкоголь, в тому числі потерпіла дівчина, а потім всі батьки і школярі розбрелися по території. Вчитель хореографії завів дівчину до гримерки і закрив двері на ключ. Що сталося потім, вона пам'ятає погано — просто в якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч — голий учитель, який після цього її згвалтував.

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