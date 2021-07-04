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Події

Хотів вилізти, щоб знайти маму: в Кривому Розі вночі хлопчик застряг головою у віконній решітці

13:07 4 липня 2021
Віконна решітка

У Кривому Розі, де нещодавно дівчинка-підліток потрапила в лікарню, наковтавшись таблеток, в ніч на 3 липня на вулиці Циолковського в металургійному районі дитина застрягла між металевих прутів віконної решітки, повідомляє ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Рятувальники, що прибули на місце події, з'ясували, що хлопчик 2015 року народження, намагаючись вибратися на вулицю з квартири, що знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку, застряг головою між металевих прутів віконної решітки.

За допомогою гідравлічних ножиць фахівці ДСНС розрізали грати і звільнили дитину. Виявилося, що він хотів відшукати маму, яка довго не повертається додому.

Обставини події встановлюватимуть співробітники Національної поліції, під наглядом яких залишилася дитина.

Як писали «ФАКТИ», на Волині під час гри з вікна випали два маленьких хлопчика.

Фото: ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

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