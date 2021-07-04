Ключ підходить до всіх кімнат, а камери відеоспостереження не працюють: в Кирилівці обікрали номер відпочиваючої

У курортній Кирилівці, де раніше виявили отруйних сколопендр, обікрали номер на базі відпочинку. Про це повідомляє «Суббота плюс».

Віта Цімощук поділилася в соцмережі досвідом відпочинку на базі в Кирилівці. За її словами, вона відпочивала на базі, котра розташована на Федотовій косі, в номері за 1300 грн на добу.

«Наш номер обікрали. Вкрали гроші та коштовності. Коли ми попросили показати камери, нам відповіли, що вони поламані. Ми знімали номери по 1300 на добу й один ключ підходив до всіх дверей. Адміністратори — грубіяни, навіть не вибачилися», — написала Цімощук.

Постраждала звернулася в поліцію, але зловмисників поки не знайшли.

Раніше повідомлялося, що відпочиваючі висловлюють невдоволення сервісом на курорті в Кирилівці — в деяких номерах немає навіть туалетного паперу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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