Ключ підходить до всіх кімнат, а камери відеоспостереження не працюють: в Кирилівці обікрали номер відпочиваючої
У курортній Кирилівці, де раніше виявили отруйних сколопендр, обікрали номер на базі відпочинку. Про це повідомляє «Суббота плюс».
Віта Цімощук поділилася в соцмережі досвідом відпочинку на базі в Кирилівці. За її словами, вона відпочивала на базі, котра розташована на Федотовій косі, в номері за 1300 грн на добу.
«Наш номер обікрали. Вкрали гроші та коштовності. Коли ми попросили показати камери, нам відповіли, що вони поламані. Ми знімали номери по 1300 на добу й один ключ підходив до всіх дверей. Адміністратори — грубіяни, навіть не вибачилися», — написала Цімощук.
Постраждала звернулася в поліцію, але зловмисників поки не знайшли.
Раніше повідомлялося, що відпочиваючі висловлюють невдоволення сервісом на курорті в Кирилівці — в деяких номерах немає навіть туалетного паперу.
Фото: https://ua.depositphotos.com23
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