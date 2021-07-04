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Події

У Запоріжжі розстріляли відвідувачів ресторану: загинув молодий чоловік

15:14 4 липня 2021
Швидка допомога

У ніч на 3 липня в Запоріжжі, де нещодавно помітили продавщицю в футболці з Гітлером, в ресторані «Аристократ» відбулася стрілянина. Один з хлопців в результаті стрілянини помер, пише Актуально.

Ще одного потерпілого шпиталізували в п'яту міську лікарню з безліччю вогнепальних поранень. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресслужбу ГУНП в Запорізькій області, в ресторані сталася перестрілка, в результаті одна людина від отриманих травм загинула.

«4 липня у відділ поліції № 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану по вулиці Маяковського невідомий завдав поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому жителю 1991 р.н. Від отриманих травм потерпілий помер», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», днями в Харкові чоловік влаштував «криваві розборки» з кривдниками.

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