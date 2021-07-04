Потоп 2.0 в окупованому Криму: міста йдуть під воду, зафіксований схід селевих потоків і наплодилися комарі

У неділю, 4 липня, в окупованому Росією Криму знову пройшли сильні зливи, які підвищили рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага. Було зафіксоване навіть сходження селевих потоків, повідомляє ТСН .

Найбільше від негоди постраждав Бахчисарайський район, де людям вже радять евакуюватися. Стоїть вода і у Ялті, яка вже страждала від підтоплення.

У мережі з'явилися красномовні фото і відео.

Ялта

Знову Кривошти і Вергасова pic.twitter.com/dRAmxJTKTX - RoksolanaКримUA (@RoksolanaKrim) July 4, 2021

За традицією тече, як решето "міжнародний", гордість пропагандистів РФ, новий аеропорт Сімферополя pic.twitter.com/b0I5hZ0bvU - RoksolanaКримUA (@RoksolanaKrim) July 4, 2 021

До всього через ремонтні роботи на аварійних водопровідних та електромережах без питної води залишилися Сімферополь, Алушта, Керч і Євпаторія. В останній знову відключили світло.

А в центральній і північній частині Криму через рясні опади і тепла наплодилися комарі, повідомляє «Крим.Реаліі».

Тим часом синоптики знову прогнозують сильні зливи в Криму 4−5 липня, особливо в західних, південних, східних та центральних районах півострова. Рівень води в річках підніметься на 0,5−1,5 метра, а в середній і нижній течії річки Бельбек — на 2−3 м.

Як писали «ФАКТИ», окупованій Ялті, що постраждала від злив, зараз загрожує і спалах холери.

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