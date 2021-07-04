27.19 / 27.42 32.15 / 32.53
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Потоп 2.0 в окупованому Криму: міста йдуть під воду, зафіксований схід селевих потоків і наплодилися комарі

17:07 4 липня 2021
Потоп 2.0 в окупованому Криму: міста йдуть під воду, зафіксований схід селевих потоків і наплодилися комарі

У неділю, 4 липня, в окупованому Росією Криму знову пройшли сильні зливи, які підвищили рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага. Було зафіксоване навіть сходження селевих потоків, повідомляє ТСН .

Найбільше від негоди постраждав Бахчисарайський район, де людям вже радять евакуюватися. Стоїть вода і у Ялті, яка вже страждала від підтоплення.

У мережі з'явилися красномовні фото і відео.

 

До всього через ремонтні роботи на аварійних водопровідних та електромережах без питної води залишилися Сімферополь, Алушта, Керч і Євпаторія. В останній знову відключили світло.

А в центральній і північній частині Криму через рясні опади і тепла наплодилися комарі, повідомляє «Крим.Реаліі».

Тим часом синоптики знову прогнозують сильні зливи в Криму 4−5 липня, особливо в західних, південних, східних та центральних районах півострова. Рівень води в річках підніметься на 0,5−1,5 метра, а в середній і нижній течії річки Бельбек — на 2−3 м.

Як писали «ФАКТИ», окупованій Ялті, що постраждала від злив, зараз загрожує і спалах холери.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

SLAVIA

«Спляча Афродіта»: колишня Дзідзьо SLAVIA в бікіні вразила розкішними ніжками та плоским животиком

Курорт

Житло від 80 грн/добу: блогер назвав місце для бюджетного відпочинку на Чорному морі

Ірина Федишин

«Найкрасивіші ніжки українського шоу-бізнесу»: Ірина Федишин в мініспідниці зворушила Ольгу Сумську

Володимир Дантес

«Я єврей»: Дантес пояснив, чому не хоче, щоб його продюсером був Потап

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.