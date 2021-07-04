У Дніпрі жінка застрягла в машині для змішування тіста і не могла вибратися самостійно
У Дніпрі ледь не сталася виробнича трагедія — жінка застрягла рукою в машині для змішування тіста і не змогла вибратися самостійно. Про це повідомила прес-служба ГСЧС в Дніпропетровській області.
Інцидент на вулиці Інженерній трапився 3 липня, повідомила прес-служба ГСЧС в Дніпропетровській області.
Виклик на лінію «101» надійшов о 10:28. Звільнивши постраждалу за допомогою електроножиць, її доставили в лікарню № 16.
Як писали «ФАКТИ», в тій же Дніпропетровській області — але вже в Кривому Розі — в ніч на 3 липня дитина застрягла головою між металевих прутів віконної решітки. Виявилося, що вона хотів відшукати маму, яка довго не поверталася додому.141
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