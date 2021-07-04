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Події

Придавило гідравлічним домкратом: в Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув українець

20:23 4 липня 2021
Оперативне фото

У Польщі в населеному пункті Вронки Великопольського воєводства загинув 39-річний громадянин України. Як повідомляє ресурс TVP.INFO, під час робіт на залізничному мосту чоловіка придавило гідравлічним домкратом.

За словами прес-секретаря поліції в місті Шамотули Сандри Худи, триває опитування свідків ЧП, поліцейські встановлюють всі причини і обставини трагедії.

Про те, що трапилося, також поінформували Державну інспекцію праці Польщі.

А раніше 36-річна громадянка України потонула поблизу міста Рава Мазовецька. Тіло жінки підняли з річки Равка, коли про зникнення українки в поліцію повідомив її роботодавець. За його словами, на роботі вона не з'являлася вже два дні, а в неділю по обіді пішла на річку.

Фото tvp.info

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