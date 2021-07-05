Капітан не впорався з керуванням: в Одесі під час регати перекинулася вітрильна яхта

У неділю, 4 липня, в День Військово-Морських Сил ЗС України, в Одесі відбулося урочисте відкриття ХХ парусної регати «Кубок портів Чорного моря». Заявку на участь в ній подали понад 30 команд з Миколаєва, Херсона, Чорноморська, Південного, Одеси, Бєлгорода-Дністровського. У тому числі — кілька екіпажів курсантів військових навчальних закладів.

До кінця дня на траверзі популярного пляжу «Ланжерон» сталася надзвичайна подія: один з вітрильників почав тонути.

Благо, обійшлося без жертв: на допомогу оперативно висунувся екіпаж комунального закладу «Рятувально-водолазна служба».

«Завдяки оперативності та професіоналізму рятувальників, власника човна врятували — підняли з моря на борт плавзасобу комунального закладу, а зламану яхту, яка пішла під воду, вдалося дістати і відбуксирувати до берега. Як виявилося, капітан не впорався з керуванням, і вітрильник перекинувся», — розповіли в мерії.

Всі деталі та обставини події належить з'ясувати, в тому числі і організаторам гонки.

А влітку 2020 року під Одесою під час прогулянки на яхті пропав громадянин Нігерії. Студент Сумського державного університету, який має посвідку на проживання в Україні, приїхав до Одеси зі своїм другом. Тогда поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

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