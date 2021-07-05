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Події

Нахабне пограбування посеред білого дня: злодійки вихопили з рук дівчини гаманець і бризнули їй в обличчя балончиком

9:10 5 липня 2021
Нахабна пограбування сердь білого дня: злодійки вихопили з рук дівчини гаманець і бризнули їй в обличчя балончиком

У Дніпрі особи ромської національності серед білого дня пограбували дівчину, приснув їй в обличчя з перцевого балончика, коли жертва намагалася їх наздогнати. Про це пише Дніпровська Панорама.

У мережі з'явилося відео очевидців. У кадрі дівчина з чоловіком намагаються наздогнати двох жінок, які вкрали гаманець. Чоловік майже схопив одну з грабіжниць, а потім до них підбігла жертва пограбування.

Чоловікові теж «дісталося» з перцевого балончика, а злодійки спокійно пішли геть.

А на Київщині аферистка за хитрою схемою ошукала десятки людей, лякаючи напругою в 40 тисяч вольт.

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