Нахабне пограбування посеред білого дня: злодійки вихопили з рук дівчини гаманець і бризнули їй в обличчя балончиком

У Дніпрі особи ромської національності серед білого дня пограбували дівчину, приснув їй в обличчя з перцевого балончика, коли жертва намагалася їх наздогнати. Про це пише Дніпровська Панорама.

У мережі з'явилося відео очевидців. У кадрі дівчина з чоловіком намагаються наздогнати двох жінок, які вкрали гаманець. Чоловік майже схопив одну з грабіжниць, а потім до них підбігла жертва пограбування.

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Чоловікові теж «дісталося» з перцевого балончика, а злодійки спокійно пішли геть.

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