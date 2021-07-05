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Буханець з неприємним «сюрпризом»: чоловік виявив в купленому хлібі мочалку для миття посуду

9:58 5 липня 2021
хліб

Якщо в одному з супермаркетів райцентру Валки, що у Харківській області, покупці побачили мишу в холодильнику з ковбасними виробами, то мешканець Дніпра приніс «сюрприз» у продукті додому.

Як пише «Дніпровська панорама», дніпрянин розрізав хліб, куплений у кіоску, і виявив в ньому … мочалку для миття посуду.

«Це подарунок від заводу. З найкращими, так би мовити… Я працював на цьому хлібозаводі і, на жаль, подібна ситуація може бути цілком реальною», — написав один з інтернет-користувачів, який прокоментував фото, викладене у соціальні мережі.

Раніше мешканка села Гатне (Київська область) купила у магазині оселедець з глистами. Жінці, яка зїла рибку, довелося робити промивання шлунку.

Фото з Pixabay та з сайту «Дніпровської панорами».

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