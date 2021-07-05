На курортний Бердянськ обрушився шторм: без світла залишилися понад сто баз відпочинку, вулиці міста перетворилися на річки

У неділю, 4 липня, від потужного шторму постраждало курортне Бердянськ. Як повідомив ресурс pro.berdiansk.biz, дренажна система не впоралася з опадами і центральні вулиці залило водою.

Постраждало і узбережжя — там сильний вітер зносив все навколо, а на берег викинуло багато мертвих медуз.

Залишившись без електрики, відпочиваючі все ж постили в мережі фото і відео.

Як писали «ФАКТИ», 4 липня сильні зливи знову пройшли і в окупованому Росією Криму. Було зафіксовано навіть сходження селевих потоків. Найбільше від негоди постраждав Бахчисарайський район, де людям вже радять евакуюватися. Стояла вода і у вже підтопленій Ялті.

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