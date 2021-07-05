Витягнув з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт: в Києві таксист розправився з жінкою після її зауваження

У Києві, де нещодавно троє хлопців викрали таксиста, якого обмовила їхня подруга, водій таксі Bolt вдарив і викинув з автомобіля жінку.

Як повідомляє «Київ Оперативний», цей інцидент стався напередодні — ввечері жінка замовила автомобіль, який приїхав хвилин на 10 пізніше заявленого часу, не доїхавши до позначеного місця 100 метрів.

«На моє зауваження, що мітка стоїть в одному місці, а водій — в іншому, водій проїхав цих 100 метрів і силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт», — розповіла потерпіла і додала, що написала заяву у поліцію .

За словами киянки, в компанії Bolt їй як компенсацію запропонували промокод на наступну поїздку. «Власне, це все, що вам потрібно знати про це таксі та їхніх водіїв», — додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжя розгорівся расистський скандал — водій служби таксі Bolt відмовився везти темношкірого пасажира, назвавши його «мавпою». Після цього компанія припинила співпрацювати з цим водієм і вибачилася перед клієнтом.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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