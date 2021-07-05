27.17 / 27.39 32.16 / 32.51
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Витягнув з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт: в Києві таксист розправився з жінкою після її зауваження

11:07 5 липня 2021
таксі

У Києві, де нещодавно троє хлопців викрали таксиста, якого обмовила їхня подруга, водій таксі Bolt вдарив і викинув з автомобіля жінку.

Як повідомляє «Київ Оперативний», цей інцидент стався напередодні — ввечері жінка замовила автомобіль, який приїхав хвилин на 10 пізніше заявленого часу, не доїхавши до позначеного місця 100 метрів.

«На моє зауваження, що мітка стоїть в одному місці, а водій — в іншому, водій проїхав цих 100 метрів і силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт», — розповіла потерпіла і додала, що написала заяву у поліцію .

За словами киянки, в компанії Bolt їй як компенсацію запропонували промокод на наступну поїздку. «Власне, це все, що вам потрібно знати про це таксі та їхніх водіїв», — додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжя розгорівся расистський скандал — водій служби таксі Bolt відмовився везти темношкірого пасажира, назвавши його «мавпою». Після цього компанія припинила співпрацювати з цим водієм і вибачилася перед клієнтом.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

669

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марина Боржемская

«Богиня!» Екс-дружина боксера Узєлкова зачарувала фігурою у бікіні

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

Володимир Меньшов

Помер режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.