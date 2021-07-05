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Хоч і не Чикаго: в Черкасах іноземці влаштували перестрілку недільного вечора

11:31 5 липня 2021
Хоч і не Чикаго: в Черкасах іноземці влаштували перестрілку недільного вечора

У Черкасах, де блискавка вразила трьох осіб, стався збройний конфлікт між двома іноземцями, одного з них затримала поліція.

Сигнал про стрілянину на вулиці Самуїла Кішки надійшов в Черкаське районне управління поліції в неділю, 4 липня, близько 21:10, повідомила прес-служба Національної поліції.

На місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції і представники інших служб.

«Попередньо відомо, що між двома іноземцями стався конфлікт. Постраждалих в результаті стрілянини немає», — повідомили правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України.

З місця злочину вилучені пістолет і гільзи від травматичної зброї.

А в Запоріжжі в ніч на 4 липня стрілянина сталася в ресторані «Аристократ». Одна з жертв, на жаль, померла.

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