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Події

Били лопатою по голові і ногами по обличчю: під Одесою напали на матір представника України в МВФ

12:22 5 липня 2021
Лопата

Невдовзі після того, як у Дніпропетровській області чоловік до смерті побив свою тітку металевим прутом, невідомий напав на літню маму заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована і побив її лопатою.

За словами чиновника, на 80-річну жінку, яка перебувала на дачі у Кароліно-Бугазі (Одеська область), напав невідомий, який спочатку вдарив її лопатою по голові, а коли пенсіонерка впала, продовжив наносити удари по тілу і бив ногами по обличчю. Після цього зловмисник зірвав з жінки золотий ланцюжок і пішов. Все це сталося вдень у неділю, 4 липня.

«Врятували диво і сусіди, які викликали „швидку“ і поліцію. Поліція спрацювала відмінно — злочинця спіймали. Маму оглянули у лікарні, зробили все тести. Вона приходить до тями. Хоча сусіди кажуть, що ситуація дуже непроста», — пише Владислав Рашкован у соцмережах і додає: «Я ніколи не пишу поганого у себе на сторінці. І зараз теж не про це. Просто бережіть батьків і, якщо ви далеко, просите їх дзвонити, коли в їхньому житті трапляється нещастя. Їхні біди часто стають нашими».

Під цим постом інтернет-користувачі залишили багато коментарів, бажаючи одужання мамі чиновника і пропонуючи допомогу.

Ексклюзивний матеріал з розповіддю про побиття поліцейської з Мукачева, кривдника якої виправдав суд, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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