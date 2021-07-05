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Смерть на курорті: у Затоці під Одесою вбили чоловіка зі Львівської області

12:39 5 липня 2021
Смерть на курорті: у Затоці під Одесою вбили чоловіка зі Львівської області

У Затоці під Одесою, куди поїхала хореограф Ілона Гвоздьова разом з подругами, затримали 23-річного жителя Сум, який днями кілька разів ударив ножем 48-річного чоловіка, щo приїхав на заробітки із Львівської області. Як повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області, скоївши злочин, хлопець втік, прихопивши з собою сумку з речами убитого.

Все сталося в магазині, співробітники якого відразу викликали «швидку», однак врятувати життя потерпілому не вдалося.

Працівники тим часом затримали нападника, не давши йому втекти з селища, де він відпочивав з сім'єю, і зібрали речові докази (викрадені речі вбитого і ніж), яких молодик намагався позбутися.

На даний момент правопорушнику оголошено підозру в умисному вбивстві, передбаченому частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Його взяли під варту.

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

А в Одесі квартирант-іноземець недавно зарізав господаря квартири.

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