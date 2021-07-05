27.14 / 27.36 32.15 / 32.50
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: серед постраждалих — 11-річний хлопчик

15:38 5 липня 2021
ДТП у Польщі

Стали відомі деталі ДТП у Польщі, в якому постраждали громадяни України, у тому числі й 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобусу, яким їхали українці, відбулася у суботу, 3 липня, недалеко від міста Тарнув (Малопольське воєводство). За інформацією Yavp.pl, мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем на автостраді А4.

Постраждали четверо українців, у тому числі і підліток. Дитина отримала дуже серйозні травми, хлопчика евакуювали до лікарні на медичному гелікоптері.

Інших постраждалих, у тому числі й батьків хлопчика, у лікарню забрали каретами швидкої допомоги.

Нагадаємо, що у червні цього року на КПП Чанадпалота-Нодьлок мікроавтобус на чеській реєстрації, який прямував з українськими пасажирами в Угорщину з Румунії, врізався у колону вантажівок, що очікували перетину кордону у черзі на румунській стороні. Одна людина загинула, а 16 отримали поранення.

Фото OSP KSRG Łętowice.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Медведчук

Після погроз Путіна неприпустимо тримати Медведчука під домашнім арештом, — Бутусов

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.