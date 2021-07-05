Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: серед постраждалих — 11-річний хлопчик

Стали відомі деталі ДТП у Польщі, в якому постраждали громадяни України, у тому числі й 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобусу, яким їхали українці, відбулася у суботу, 3 липня, недалеко від міста Тарнув (Малопольське воєводство). За інформацією Yavp.pl, мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем на автостраді А4.

Постраждали четверо українців, у тому числі і підліток. Дитина отримала дуже серйозні травми, хлопчика евакуювали до лікарні на медичному гелікоптері.

Інших постраждалих, у тому числі й батьків хлопчика, у лікарню забрали каретами швидкої допомоги.

Нагадаємо, що у червні цього року на КПП Чанадпалота-Нодьлок мікроавтобус на чеській реєстрації, який прямував з українськими пасажирами в Угорщину з Румунії, врізався у колону вантажівок, що очікували перетину кордону у черзі на румунській стороні. Одна людина загинула, а 16 отримали поранення.

Фото OSP KSRG Łętowice.

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