27.14 / 27.36 32.15 / 32.50
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вдарив ножем у груди: на Волині батько вбив свого сина

16:19 5 липня 2021
Чоловік з ножем

У Волинській області, де нещодавно з вікна випали двоє маленьких братів, спершихся під час гри на москітну сітку, сталася смертельна НП в одному з сіл Луцького району.

Як повідомляють у ГУНП у Волинській області, 60-річний чоловік під час застілля, не поділивши щось з 36-річним сином, убив його ударом ножа в груди.

Голову сімейства затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на термін від семи до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Раніше у Кіровоградській області до суду передали справу жінки, яка під час застілля вбила сестру, завдавши їй близько 30 ударів ножем, а потім напала на знайому.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

муніципальна варта

«Муніципальна варта» в Дніпрі захищає інтереси Філатова, а не громади, — юрист

Жінка у панчохах

Про кар'єру вчительки доведеться забути: педагога-початківця заарештували за спокушання 15-річного школяра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.