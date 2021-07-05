Вдарив ножем у груди: на Волині батько вбив свого сина

У Волинській області, де нещодавно з вікна випали двоє маленьких братів, спершихся під час гри на москітну сітку, сталася смертельна НП в одному з сіл Луцького району.

Як повідомляють у ГУНП у Волинській області, 60-річний чоловік під час застілля, не поділивши щось з 36-річним сином, убив його ударом ножа в груди.

Голову сімейства затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на термін від семи до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Раніше у Кіровоградській області до суду передали справу жінки, яка під час застілля вбила сестру, завдавши їй близько 30 ударів ножем, а потім напала на знайому.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter