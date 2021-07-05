27.15 / 27.36 32.15 / 32.50
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

НП на рейсі Познань-Одеса: пілот називав себе королем та не пускав пасажирів на борт

17:25 5 липня 2021
літак

У Польщі під час посадки на рейс Познань-Одеса сталася нештатна ситуація. Один з пілотів авіакомпанії Ryanair не пускав на борт 30 українців і нібито кричав, що він «король літака». Про це повідомляє польський портал epoznan.pl.

Інцидент трапився у суботу, 3 липня. В результаті рейс затримали майже на годину.

Представник познанського аеропорту прямо не прокоментував інформацію, тільки підтвердив, що під час реєстрації на цей рейс були деякі збої в роботі.

В українському МЗС доручили співробітникам консульства в Познані перевірити цю інформацію

«Бачили цю інформацію у ЗМІ. Доручили консульському відділу посольства України в Польщі її перевірити», — цитує «РБК-Україна» слова речника українського МЗС Олега Ніколенко.

Нагадаємо, 1 липня в аеропорту «Бориспіль» масово переносили рейси з Києва до Анталії через турецьку сторону.

А в кінці червня десятки пасажирів, відстоявши чергу на рейс Київ-Стамбул і пройшовши реєстрацію, не потрапили у літак. Авіаперевізник звинуватив в цьому «приватну хендлінгову компанію, яка проводила реєстрацію на рейс.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Джанабаєва і Меладзе

«Або я, або дружина»: Джанабаєва відверто розповіла про те, як Меладзе пішов із сім'ї

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.