НП на рейсі Познань-Одеса: пілот називав себе королем та не пускав пасажирів на борт

У Польщі під час посадки на рейс Познань-Одеса сталася нештатна ситуація. Один з пілотів авіакомпанії Ryanair не пускав на борт 30 українців і нібито кричав, що він «король літака». Про це повідомляє польський портал epoznan.pl.



Інцидент трапився у суботу, 3 липня. В результаті рейс затримали майже на годину.



Представник познанського аеропорту прямо не прокоментував інформацію, тільки підтвердив, що під час реєстрації на цей рейс були деякі збої в роботі.

В українському МЗС доручили співробітникам консульства в Познані перевірити цю інформацію

«Бачили цю інформацію у ЗМІ. Доручили консульському відділу посольства України в Польщі її перевірити», — цитує «РБК-Україна» слова речника українського МЗС Олега Ніколенко.

Нагадаємо, 1 липня в аеропорту «Бориспіль» масово переносили рейси з Києва до Анталії через турецьку сторону.



А в кінці червня десятки пасажирів, відстоявши чергу на рейс Київ-Стамбул і пройшовши реєстрацію, не потрапили у літак. Авіаперевізник звинуватив в цьому «приватну хендлінгову компанію, яка проводила реєстрацію на рейс.

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