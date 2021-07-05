Бойовики обстріляли українські позиції в зоні ООС: є загиблий та поранені

У понеділок, 5 липня, стало відомо про чергову загибель в зоні бойових дій на Донбасі українського бійця. Ще троє наших захисників поранені. Російські окупанти та їхні найманці в черговий раз порушили режим припинення вогню, повідомили у штабі ООС.

В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.

Поранених захисників терміново евакуювали до шпиталю.

«Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку цього року обстановка на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил залишається напруженою. З фронту часто повідомляють про поранення й загибель українських захисників.

У неділю, 4 липня, в результаті обстрілу російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний з позивним «Феофан».

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