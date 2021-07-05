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Події

У Вишгороді чоловік відкрив стрілянину біля міськадміністрації: у поліції повідомили подробиці

20:28 5 липня 2021
адміністрація

У понеділок, 5 липня, у Вишгороді під Києвом невідомий чоловік стріляв перед будівлею міськадміністрації. Про це повідомили в обласному главку поліції. Раніше в Києві на Печерську чоловік стріляв у бік військової частини.

Поліція стрілка затримала. Крім пістолета, у нього був саморобна холодна зброя схожа на короткий меч.

Мотиви такої поведінки чоловіка не повідомляються.

Зараз поліціянти встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, кілька днів тому у Харкові на Салтівці вдень поранили молодого чоловіка. За словами місцевих, підстрелили замдиректора охоронної агенції «Корпус».

Раніше на Херсонщині поліцейський розстріляв учасників АТО, двоє людей потрапили до лікарні.

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