У Харкові затримали Олега Ширяєва: що відомо

У понеділок, 5 липня, у центрі Харкова затримали лідера громадського руху «Патріоти — за життя» Олега Ширяєва, якого підозрюють в замаху на Артема Мошенського, передає Telegram-канал «Труха».

За інформацією очевидців, озброєні автоматами поліціянти затримали Ширяєва на перехресті вулиць Сумська та Свободи. Він їхав у машині Toyota Land Cruiser Prado.

Запобіжний захід харків'янину обиратимуть завтра у Київському суді.

35-річний Олег Ширяєв — один із засновників руху «Східний корпус», командир роти особливого призначення корпусу, майор міліції. У серпні 2015 звільнився з лав МВС й почав громадську і політичну діяльність.

У серпні 2020 Ширяєв став куратором проросійського руху «Патріоти — за життя», яке пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Ківою. Ширяєв активно займається організацією спортивних турнірів в Харкові і області.

Ім'я Ширяєва спливало під час збройного захоплення елеватора на Харківщині. Тоді були поранені 5 осіб, у тому числі співробітник Нацполіціі. «Тітушок» роззброїли і затримали. Ширяєв заперечував свою причетність до цього конфлікту.

Потерпілий Артем Мошенський знаходиться у лікарні в дуже важкому стані.

Мошенський, як і Ширяєв, має відношення до «Східному корпусу», який на початку «російської весни» воював на Донбасі. Він був командиром відділення в спецроті МВС разом з Ширяєвим. Пізніше був головою громадської організації «Спортивний корпус» і числився співорганізатором турніру з боксу у Харкові.

Потім шляхи Мошенського і Ширяєва розійшлися.

З 2017 року Мошенський є керівником і співзасновником громадської організації «Ультрас Харків», а також зареєстрованої у Києві охоронної агенції «Корпус».

Ширяєв курирує рух «Патріоти — за життя», члени якого були помічені в дестабілізації ситуації в Харкові.

Навесні цього року співробітники СБУ затримали 60 молодих хлопців спортивної статури з цієї організації, які прямували до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Тоді Ківа пояснював масову появу «тітушок» в районі Харкова спортивними зборами.

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