Затримання Ширяєва у Харкові: у прокуратурі назвали причину

Лідера громадського руху «Патріоти — за життя» Олега Ширяєва 5 липня затримали у центрі Харкова. Колишнього міліціонера підозрюють у замаху на вбивство на Артема Мошенського.

Але причина затримання Ширяєва — справа про рейдерське захоплення елеватора у Занках Зміївського району у 2018 році, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ширяєв затриманий співробітниками слідчого управління поліції у справі про рейдерське захоплення елеватора у Занках в 2018 році. Підозрюваний не з'являвся на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і був оголошений у розшук та затриманий за клопотанням про примусове приведення для обрання запобіжного заходу», — цитує агенція слова прес-секретаря Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка.

Запобіжний захід харків'янину обиратимуть 6 липня у Київському райсуді Харкова.

Нагадаємо, 30 червня у Харкові відбувся напад на заступника директора охоронної агенції «Корпус» Артема Мошенського. Невідомий зробив кілька пострілів, поранивши Мошенського в область шиї. Зараз потерпілий у лікарні в тяжкому стані. Ширяєв і Мошенський разом служили у «Східному корпусі». Потім їхні шляхи розійшлися.

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