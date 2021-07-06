Затриманого у Харкові Ширяєва суд відправив до СІЗО

Лідера громадського руху «Патріоти — за життя» Олега Ширяєва, затриманого у центрі Харкова 5 липня, Київський райсуд відправив у СІЗО.

Колишній міліціонер проведе в ізоляторі 8 днів — до кінця досудового слідства, передає «Суспільне».

Повідомляється, що про такий запобіжний захід просила прокуратура, посилаючись на те, що Ширяєв не прийшов за викликом слідчого. Адвокат затриманого назвав вимоги прокуратури незаконними.

Біля будівлі суду були помічені представники «Нацкорпусу» на чолі з головою обласної організації Костянтином Немічевим.



Нагадаємо, колишнього командира роти поліції «Східний корпус» і куратора громадської організації «Патріоти — За життя» Олега Ширяєва затримали 5 липня по справі про спробу захоплення елеватора в Занках під Харковом у 2018 році. У цій справі Ширяєв у 2018 кілька місяців перебував під вартою і вийшов на свободу під заставу у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Перебуваючи під заставою, колишній міліціонер не з'являвся за викликом слідчого для ознайомлення з матеріалами справи. Суд оголосив його у розшук з метою примусового приводу.

Ім'я Ширяєва також згадували у зв'язку з пораненням 30 червня у Харкові 31-річного Артема Мошенського, який воював разом із затриманим у «Східному корпусі». За інформацією прокуратури, затримання Ширяєва 5 липня з цим нападом не пов'язане.

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