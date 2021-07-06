В Одесі обвалилася будівля: перші подробиці та фото з місця НП

В Одесі на Молдаванці звалилася нежитлова будівля. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайна подія сталася на Старопортофранківській, 10. За інформацією відомства, стара будівля у минулому служила котельнею. Площа обвалення оцінюється у 100 кв.м. Уламки будівлі обвалилися на парковку. Під купою ракушняка опинилися два бокси з автомобілями всередині. Люди не постраждали.

Співробітники ДСНС розчищають місце завалів й встановлюють, наскільки безпечно там перебувати і не впаде що-небудь ще найближчим часом.

Власників пошкоджених машин шукають. Фахівці кажуть, що двоповерхова будівля виглядає ненадійно і конструкції у будь-який момент можуть перетворитися в ще одну купу цегли.

Нагадаємо, влітку минулого року у Приморському районі Одеси обвалився житловий будинок, в якому проживали 35 осіб. За 20 хвилин до обвалення мешканці почули гучний тріск і встигли спішно покинути будівлю. Будинок, що обвалився, був 1912 року спорудження. Його жителі давно писали скарги з приводу аварійного стану, але заходи не приймалися.

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