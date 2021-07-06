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Події

Гелікоптер з українцями впав у озеро в Польщі: постраждали три людини

15:51 6 липня 2021
Човен

У Польщі, де днями у ДТП постраждали четверо українців, в тому числі і 11-річна дитина, нова НП за участю наших співгромадян.

Як повідомляє RMF24, у Вармінсько-Мазурському воєводстві в озеро впав приватний гелікоптер і повністю затонув.

Туристи, які опинилися поруч на човні, витягли з води трьох постраждалих, їх доставили у лікарні. Ними виявилися українці, які живуть у Польщі. У жінки — серйозні пошкодження хребта, у її 17-річної дочки також травмована спина. Також під наглядом медиків знаходиться і пілот.

Свідки стверджували, що у гвинтокрила проблеми спостерігалися одразу же після зльоту — щось було з двигуном. Він затонув на глибині 13 метрів.

Раніше повідомлялося, що український МЗС перевіряє інформацію про інцидент у Познані, де один з пілотів авіакомпанії Ryanair не пускав на борт 30 українців і нібито кричав, що він «король літака».

Фото з сайту RMF24.

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