«Не встигли»: зниклу в Києві дівчину знайшли мертвою

Завершилися пошуки 18-річної киянки, яка вирушила з ліс, щоб «покінчити з собою». На жаль, дівчина виконала свої наміри. Про це повідомляє в Facebook подруга сестри самогубці Любов Галан.

Мертвою виявлена Руслана Гріга, яка в неділю, 4 липня, загадково зникла в парку Партизанської слави.

«Пошук закритий. Поліція знайшла Руслану. На жаль, ми не встигли», — написала Любов Галан.

Відзначається, що в пошуках були задіяні понад півсотні людей.

«Сестра моєї подруги зникла вчора. Вона повідомила подругам, що відправляється в „ліс“ з метою вчинити суїцид», — повідомляла Галан напередодні.

Раніше в Києві правоохоронці цілу ніч шукали п'ятирічного хлопчика, якій у дворі будинку катався на самокаті, а потім зник.

Фото зі сторінки SARVA в соціальних мережах

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