Знепритомніли від спеки? В Україні раптово «лягли» сайти Офісу президента і багатьох держструктур

В Україні увечері вівторка, 6 липня, близько 20:00 раптово перестали працювати сайти низки державних органів — раніше вважалося, що таким «гріхом» страждають лише перевантажені користувачами сайти месенджерів та соціальних мереж.

Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, потім перестали працювати сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Припинили роботу сайти:

Офісу президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро;

Служби зовнішньої розвідки;

Держслужби спецзв'язку та захисту;

Державного бюро розслідувань.

В СБУ журналістам розповіли, що проблеми в роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

«Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов'язано з технічними проблемами інтернет-провайдера», — сказав прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

У свою чергу, в кіберполіції заявили, що це не хакерська атака.

«До нас, в кіберполіції, ніхто не звертався. Це означає, що у сайту суто технічні проблеми. Ми б знали, якби це була атака», — сказали в кіберполіції, передає «Сегодня».

Приблизно о 20:45 сайти почали відновлювати роботу в повноцінному режимі.

Нагадаємо, що недавно масштабний збій стався в Google.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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