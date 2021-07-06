Знепритомніли від спеки? В Україні раптово «лягли» сайти Офісу президента і багатьох держструктур
В Україні увечері вівторка, 6 липня, близько 20:00 раптово перестали працювати сайти низки державних органів — раніше вважалося, що таким «гріхом» страждають лише перевантажені користувачами сайти месенджерів та соціальних мереж.
Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, потім перестали працювати сайти СБУ, НАБУ та інших структур.
Припинили роботу сайти:
- Офісу президента;
- Служби безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держслужби спецзв'язку та захисту;
- Державного бюро розслідувань.
В СБУ журналістам розповіли, що проблеми в роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.
«Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов'язано з технічними проблемами інтернет-провайдера», — сказав прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.
У свою чергу, в кіберполіції заявили, що це не хакерська атака.
«До нас, в кіберполіції, ніхто не звертався. Це означає, що у сайту суто технічні проблеми. Ми б знали, якби це була атака», — сказали в кіберполіції, передає «Сегодня».
Приблизно о 20:45 сайти почали відновлювати роботу в повноцінному режимі.
Нагадаємо, що недавно масштабний збій стався в Google.
Фото: https://ua.depositphotos.com157
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