Стрибки на Івана Купала обернулися трагедією: хлопець впав у вогнище

Народні гуляння напередодні свята Івана Купала під Черкасами закінчилися трагедією: 18-річний хлопець впав у вогнище. Інцидент стався в селі Мошни, та після події потерпілий був госпіталізований в опікове відділення Першої черкаської міської лікарні, пише місцеве видання «Про все».

Як розповіла прес-секретар «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ірина Назарок, гуляння, яке закінчилося НП, відбулося пізно ввечері. За словами рідних, юнак сильно обгорів — у нього термічні опіки спини, плечей і ніг. Всього постраждало близько 35% шкіри, і зараз в лікарні постраждалому необхідна операція по її пересадці.

Медики прибули до місця події через 7 хвилин і надали хлопцеві допомогу, після чого доставили в клініку.

Нагадаємо, на Купала багаття повинен очистити і захистити від усього поганого.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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