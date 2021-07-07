Ударив 11 разів ножем в спину та груди: чоловік убив свою помічницю та погрожував накласти на себе руки

У Дніпропетровській області знову зарізали жінку. Після вбивства підозрюваний забарикадувався в будинку та погрожував самогубством. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

62-річний власник будинку під час конфлікту вбив 57-річну помічницю — завдав їй 11 ножових поранень. Вона померла на місці. Тіло жінки виявила сестра господині будинку.

Коли правоохоронці, в тому числі спецназ, спробували затримати підозрюваного, він забарикадувався в будинку та погрожував покінчити життя самогубством. Його вмовили здатися тільки через 13 годин. Під час обшуку з будинку вилучили п'ять одиниць зареєстрованої зброї.

За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі квартирант-іноземець зарізав господаря житла.

Фото і відео відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter