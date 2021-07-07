Стрілянина у Києві: поранено двох копів, оголошено спецоперацію «Грім»

У Києві, де нещодавно затримали чоловіка, який вистрілив у свого брата, вогнепальні поранення отримали поліцейські — правоохоронці проводять спецоперацію «Грім».

Як повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. В їхній бік відкрив вогонь з мисливської рушниці власник квартири.

Один поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інший — поранення в обличчя. Після цього зловмисник закрився у зазначеній квартирі.

«Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецназівці», — зазначив Андрій Крищенко, який прибув на місце НП.

Раніше «Київ Оперативний» повідомляв, що на місце події прибули сім нарядів поліції. За даними ресурсу, стрілець міг застрелитися. Проте на даний момент у столичній поліції з цього приводу нічого не повідомляють.

Тим часом у патрульної поліції уточнили, що чоловік вистрілив по поліцейських через двері: «Стрілець досі залишається в зачиненій квартирі».

Нагадаємо, що днями у Вишгороді невідомий чоловік влаштував стрілянину перед будівлею міськадміністрації. Поліція стрілка затримала. Крім пістолета, у нього була саморобна холодна зброя на кшталт короткого меча.

Фото з Pixabay.

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