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Події

Серйозне ДТП під Черкасами: зіткнулися два мікроавтобуси з дітьми

12:18 7 липня 2021
На місці ДТП

Вночі середи, 7 липня, в Черкаській області, де раніше чоловіка розчавив власний автомобіль, зіткнулися два мікроавтобуси Volkswagen і Mercedes. Про це в Facebook повідомляє прес-секретар «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ірина Назарок.

В результаті аварії травми отримали шестеро людей, з них четверо дітей. До місця події виїхало чотири бригади екстреної медичної допомоги. Госпіталізували двох 8-річних близнюків і їх 35-річного батька, також двох дівчаток: трьох і 12-ти років, у старшої з них струс головного мозку та перелом передпліччя. З травмою гомілки госпіталізована також 19-річна пасажирка.

Нагадуємо, в Черкасах відбулася ще одна велика ДТП, в якій постраждали діти.

Фото: «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

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