Поранив поліцейського та підпалив квартиру: київського стрілка затримали
Чоловіка, який стріляв по поліцейським у Києві і замкнувся в квартирі, затримали.
У МВС уточнюють, що поранення отримали один правоохоронець та одна цивільна особа (раніше повідомлялося про двох поранених патрульних).
Сам стрілок замкнувся у квартирі і підпалив її. На сторінці МВС у соцмережах публікують фото із затримання — до спецоперації залучалися спецпризначенці.
# ОНОВЛЕНО- МВС України (@MVS_UA) July 7, 2021
Поліцейські Затримали озброєного зловмісніка, Який поранивши патрульного та Цивільну людину, после чего зачінівся у квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському и вчинив там підпал. pic.twitter.com/yVqAMbyly0
Нагадаємо, що кілька днів тому у Вишгороді затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля адмінбудівлі.
Фото МВС.337
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