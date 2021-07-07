Поранив поліцейського та підпалив квартиру: київського стрілка затримали

Чоловіка, який стріляв по поліцейським у Києві і замкнувся в квартирі, затримали.

У МВС уточнюють, що поранення отримали один правоохоронець та одна цивільна особа (раніше повідомлялося про двох поранених патрульних).

Сам стрілок замкнувся у квартирі і підпалив її. На сторінці МВС у соцмережах публікують фото із затримання — до спецоперації залучалися спецпризначенці.

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Поліцейські Затримали озброєного зловмісніка, Який поранивши патрульного та Цивільну людину, после чего зачінівся у квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському и вчинив там підпал. pic.twitter.com/yVqAMbyly0 - МВС України (@MVS_UA) July 7, 2021

Нагадаємо, що кілька днів тому у Вишгороді затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля адмінбудівлі.

Фото МВС.

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