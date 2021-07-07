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Події

Поранив поліцейського та підпалив квартиру: київського стрілка затримали

12:52 7 липня 2021
затримання

Чоловіка, який стріляв по поліцейським у Києві і замкнувся в квартирі, затримали.

У МВС уточнюють, що поранення отримали один правоохоронець та одна цивільна особа (раніше повідомлялося про двох поранених патрульних).

Сам стрілок замкнувся у квартирі і підпалив її. На сторінці МВС у соцмережах публікують фото із затримання — до спецоперації залучалися спецпризначенці.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Вишгороді затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля адмінбудівлі.

Фото МВС.

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