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Події

Намагалася спертися на москітну сітку: на Дніпропетровщині 2-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

14:21 7 липня 2021
Дівчинка та кіт

У середу, 7 липня, в Кам'янському Дніпропетровської області дворічна дівчинка, яка перебувала в кімнаті без нагляду дорослих, випала з вікна та отримала кілька травм. Раніше точно таким чином на Волині випали з вікна випали два маленьких хлопчика. Про подію в Кам'янському повідомляє «Дніпро Регіон».

За попередньою інформацією, дівчинка залізла на підвіконня та сперлася на москітну сітку — вона не витримала, в результаті дитина випала у відкрите вікно другого поверху. Дівчинка перебувала під наглядом бабусі, яка в цей момент вийшла з кімнати.

Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню в Дніпрі. Вона отримала струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні забої.

Нагадаємо, в Кривому Розі у дитини голова застрягла у віконній решітці.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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