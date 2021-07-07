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Події

Обідали в одному ресторані: на Львівщині отруїлися 17 осіб, в тому числі шість дітей

15:01 7 липня 2021
Отруєння

У вівторок, 6 липня, у Львівській області госпіталізували сім осіб, в тому числі двох дітей, — всі вони відвідували ресторан в селищі Куликів. Раніше масове отруєння сталося під Вінницею. Про випадок в Куліківе в своєму Telegram-каналі повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«З діагнозом гостра кишкова інфекція, у стані середнього ступеня важкості із скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль в животі, пронос, госпіталізовано 7 осіб, у тому числі 2 дітей, із числа 28 осіб, які 4 липня 2021 року, харчувались в ресторані „Панський Книш“ (смт. Куликів)», — йдеться в інформації відомства.

За даними ZAXID.NET, госпіталізовано ще десять чоловік, які також відвідували цей ресторан. Серед отруєних шість дітей. Зараз стан пацієнтів — середньої тяжкості.

«Проведена перевірка персоналу. Зараз готується розпорядження на закриття ресторану», — заявила заступник начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина.

Нагадаємо, масове отруєння сталося в мережі ресторанів Харкова — постраждало близько 90 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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