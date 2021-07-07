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Події

Нова смерть на курорті: у Кирилівці втопився 16-річний хлопець

15:19 7 липня 2021
Людина тоне

У Кирилівці, де на пляжі загинув хлопець, якого вдарило струмом, потонув 16-річний юнак.

Як повідомляє «061», трагедія трапилася напередодні ввечері на Косі Пересип. Підліток пішов з друзями купатися у морі, а пізніше його тіло з води витягли відпочиваючі.

Відомо, що хлопець родом з Херсонської області, відпочивати він приїхав разом з трьома друзями. Хлопці всі разом пішли купатися, а один з них безслідно зник у море.

Друзі зниклого викликали рятувальників, які приступили до пошуків. У той же час відпочиваючі помітили у морі хлопця без свідомості і допомогли витягти його на берег. Його знайшли за кілька баз відпочинку від місця, де купалася компанія.

Підлітка намагалися реанімувати, але, на жаль, лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок».

Нагадаємо, що нещодавно біля одного з курортних кафе сварка відвідувача і співробітника закладу переросла у різанину — працівник потрапив до лікарні з пораненнями.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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