У зоні ООС знайшли повішеним військовослужбовця

Надзвичайна подія сталася в одній з військових частин оперативного командування «Південь»: в зоні проведення Операції об'єднаних сил знайшли повішеним військовослужбовця. За попередніми даними, тіло чоловіка виявили повішеним на дереві. Він був сержантом 28-ї бригади, яка дислокується в смт Чорноморське, під Одесою, і бійці якої постійно беруть участь в бойових діях на сході країни.

Як повідомили «ФАКТАМ» у військовій прокуратурі, зараз з'ясовуються всі обставини трагедії. Одна з основних причин — сімейні негаразди.

«Є підстави вважати, що до трагедії призвело погіршення стосунків у сім'ї. Зокрема, дзвінок дружини, яка повідомила про те, що вона має намір піти від бійця до іншого», — сказали в прокуратурі.

Як стало відомо, чоловік і жінка були одружені два десятиліття, у них двоє спільних дітей. Останнім часом дружина нерідко дошкуляла чоловікові, була ініціатором сімейних скандалів.

Разом з тим правоохоронці розглядають також інші причини НП, в сукупності з вищевказаною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Кривому Розі відбулося така ж НП — в Центрально-Міському районі знайшли повішеним чоловіка у камуфляжі.

Фото https://ua.depositphotos.com /

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