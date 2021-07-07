Б'ють і вимагають гроші: солдат розповів про знущання товаришів по службі та командира

21-річний солдат, який проходить військову службу у 32-му полку, що дислокується в Одесі, стверджує, що товариші по службі знущаються з нього, вимагають гроші, б'ють. За його словами, про це відомо командиру підрозділу, де він служить…

Доведений до відчаю юнак записав відео, яке потрапило у соцмережі.

На ньому він чітко викладає суть того, що відбувається. «Мене звуть Бурда Кирило Валерійович, — представляється військовослужбовець. — Віднедавна у моєму житті виникла велика проблема по службі, й не тільки. Товариші по службі почали вимагати у мене гроші, документи на житло, в тому числі командир підрозділу, в якому я служу. Я звертався з цим всім у прокуратуру в Одесі. Я поїхав на полігон — там мене почали гнобити, пригноблювати, вимагати гроші».

На підтвердження цих слів він опублікував фото своєї руки з гематомами від катувань.

У військовій прокуратурі «ФАКТАМ» підтвердили факт «нестатутних взаємовідносин» в зазначеному військовому підрозділі. При цьому повідомили, що «вбачаються також інші правопорушення і за цими фактами вже розпочато два кримінальних впровадження».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в зоні ООС знайшли повішеним військовослужбовця. Одна з версій причин трагедії — проблеми в сім'ї.

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