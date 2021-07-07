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Події

У Кривому розі співмешканець матері порізав ножем дворічну дитину: хлопчик у важкому стані

18:06 7 липня 2021
закривавлений ніж

Ранок 7 липня в селі Девладове Софіївського району на Дніпропетровщині розпочалося з поножовщини — місцевий житель зв'язав скотчем двох дітей своєї співмешканки — 7 і 2 років — і накинувся на них з ножем.

Молодший хлопчик був госпіталізований у вкрай важкому стані, повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.

Журналістам мати постраждалих дітей заявила, що подібні випадки вже були і раніше — нібито її співмешканець так робив, щоб завдати болю своїй пасії.

А на Волині 60-річний чоловік під час застілля, не поділивши щось з 36-річним сином, убив його ударом ножа в груди.

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