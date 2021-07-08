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Події

Виліт літака з Анталії до Одеси затримали на 10 годин: що відомо

13:25 8 липня 2021
В Анталії

В Анталії більш ніж на 10 годину затримується виліт літака в Одесу. Причини поки невідомі, їх з'ясовує Консульство України в Туреччині, повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, про ситуацію на «гарячу лінію» МЗС України повідомив один з пасажирів рейсу.

«Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з'ясувати причину затримки рейсу і зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням. Консули докладають максимальних зусиль, щоб права громадян були повністю дотримані», — заявив дипломат.

Консул України в Анталії Емір Рустамов повідомив Укрінформу, що літак повинен був покинути Туреччину 7 липня, о 11:30, але вилетів тільки 8 липня. Причиною стало попадання птаха в літак.

«Довелося замінювати літак на резервний. Пасажири були проінформовані про затримку», — сказав Рустамов.

Їх організовано доставили в аеропорт о 3:30 8 липня, де о 4:40 надали гаряче харчування і напої, а о 8:30 — запропонували бутерброди і напої.

Нагадаємо, 1 липня також затримався ряд рейсів між Україною авіакомпанії МАУ.

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