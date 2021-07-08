27.14 / 27.34 32.01 / 32.36
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У курортному Бердянську 32-річний турист пішов купатися у шторм і пропав

14:46 8 липня 2021
Бердянськ

Після низки НП у курортній Кирилівці, де, зокрема, днями потонув 16-річний юнак, рятувальники шукають чоловіка, який у Бердянську пішов купатися в неспокійному морі і пропав.

Як повідомляє «Бердянськ 24», подія трапилася в районі бази відпочинку «Аркада». Були викликані рятувальники, які шукали людину. Проте пошуки були утруднені через складні погодні умови.

Більше інформації про цю НП на даний момент немає. Відомо лише, що зниклому 32 роки, він приїхав відпочивати з Харківської області.

Нагадаємо, що кілька днів тому Бердянськ постраждав у результаті потужного шторму — дренажна система не впоралася із опадами і центральні вулиці залило водою.

Фото з Вікіпєдії.

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Безлер

Сурков назвав найстрашнішого ватажка «ДНР»

Андрій Джеджула c дружиною

«А ви знали її до мене?»: Джеджула «накатав» 5 аркушів претензій до Леус

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.