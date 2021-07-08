У курортному Бердянську 32-річний турист пішов купатися у шторм і пропав

Після низки НП у курортній Кирилівці, де, зокрема, днями потонув 16-річний юнак, рятувальники шукають чоловіка, який у Бердянську пішов купатися в неспокійному морі і пропав.

Як повідомляє «Бердянськ 24», подія трапилася в районі бази відпочинку «Аркада». Були викликані рятувальники, які шукали людину. Проте пошуки були утруднені через складні погодні умови.

Більше інформації про цю НП на даний момент немає. Відомо лише, що зниклому 32 роки, він приїхав відпочивати з Харківської області.

Нагадаємо, що кілька днів тому Бердянськ постраждав у результаті потужного шторму — дренажна система не впоралася із опадами і центральні вулиці залило водою.

Фото з Вікіпєдії.

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