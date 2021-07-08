Підозрюється у вбивстві: кримінального авторитета «Нєдєлю» затримали у Болгарії

У Болгарії затримали оголошеного в міжнародний розшук «злодія в законі» Андрія Недзельського, який потрапив під санкції РНБО і відомий в кримінальних колах як «Тиждень» і «Андрій Львівський».

Як повідомили в прес-службі МВС, спецоперацію провели 7 липня під час проходження Недзельським митного контролю в аеропорту Софії, де він надав документи на ім'я іншої особи

«Українські поліцейські працюють з болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції „Андрія Львівського“ на територію України», — заявили у Авакова.

Довідково: навесні 2020 році Андрію Недзельський заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України, і з ініціативи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі оголосили його в міжнародний розшук. За версією слідства, він в 2009 році особисто розстріляв бізнес-партнера — Олександра Семенова на прізвисько «Кацап».

А в травні в Запоріжжі заарештували «злодія в законі» з списку санкцій РНБО на прізвисько «Принц».

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