27.14 / 27.34 32.01 / 32.36
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Підозрюється у вбивстві: кримінального авторитета «Нєдєлю» затримали у Болгарії

14:57 8 липня 2021
Підозрюється у вбивстві: кримінального авторитета «Нєдєлю» затримали у Болгарії

У Болгарії затримали оголошеного в міжнародний розшук «злодія в законі» Андрія Недзельського, який потрапив під санкції РНБО і відомий в кримінальних колах як «Тиждень» і «Андрій Львівський».

Як повідомили в прес-службі МВС, спецоперацію провели 7 липня під час проходження Недзельським митного контролю в аеропорту Софії, де він надав документи на ім'я іншої особи

«Українські поліцейські працюють з болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції „Андрія Львівського“ на територію України», — заявили у Авакова.

Довідково: навесні 2020 році Андрію Недзельський заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України, і з ініціативи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі оголосили його в міжнародний розшук. За версією слідства, він в 2009 році особисто розстріляв бізнес-партнера — Олександра Семенова на прізвисько «Кацап».

А в травні в Запоріжжі заарештували «злодія в законі» з списку санкцій РНБО на прізвисько «Принц».

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Безлер

Сурков назвав найстрашнішого ватажка «ДНР»

Андрій Джеджула c дружиною

«А ви знали її до мене?»: Джеджула «накатав» 5 аркушів претензій до Леус

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.