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Події

Показував дітям геніталії, але залишився на волі: у Дніпрі педофіл написав заяву на громадян, які його затримали

17:11 8 липня 2021
педофіл

У Дніпрі невідомий чоловік чіплявся до школярів, показував геніталії та пропонував їм непристойні дії розпусного характеру. Про це у Facebook повідомила Оксана Гордєєва.

Інцидент стався на Косіора.

Жінка просить відгукнутися всіх очевидців та допомогти у колективній заяві, адже педофіл звинуватив батьків постраждалих дітей в крадіжці особистих речей.

З поста Гордєєвої можна зрозуміти, що чоловік чіплявся до 12-річних дітей у дитячому містечку на Косіора. Батьки дітей спіймали педофіла. Коли його хотіли передати поліції, знайшлася мати чоловіка, яка сама пообіцяла, що покарає його й благала не віддавати копам.

Сьогодні людей, що зловили чоловіка, викликали у поліцію, бо підозрюваний написав заяву про те, що у нього відібрали речі.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області 45-річний чоловік посеред білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку. А в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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