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Події

Пішов на роботу й не повернувся: під Тернополем зник керівник відділення банку

18:09 8 липня 2021
чоловік

Поліція Тернопільській області розшукує жителя селища Гусятин, який 5 липня виїхав на роботу і не повернувся.
Про зникнення Будзінського Володимира Зіновійовича, який працює керівником районного відділення одного з державних банків, в поліцію заявила його дружина.

У поліції повідомили прикмети зниклого: зріст близько 170−175 см, міцної статури, волосся коротке темне. Був одягнений в сірі матерчасті штани, білу сорочку з коротким рукавом і чорні туфлі.

Зараз правоохоронці розшукують чоловіка. Вони вивчають відео з камер спостереження і опитують людей.

«Якщо хтось впізнав чоловіка або знає про його місцезнаходження, телефонуйте за телефонами: 8 (03552) 2−12−45, 673 507 180 — чергова частина, 989 286 945 — сектор кримінальної поліції Чортківського РВП або на лінію «102», — йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що автомобіль Володимира Будзінського знайшли у Рівному, але чоловіка там не було, передає gazeta1.

Нагадаємо, схожий випадок стався в Одесі 1 червня. Там пропав перший заступник командира — начальник штабу загону морської Державної прикордонної служби Олексій Чертков.

Пізніше стало відомо, що зниклий напередодні зайняв у товаришів по службі велику суму грошей. До сьогоднішнього дня офіцера так і не знайшли.

фото https://tp.npu.gov.ua/

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