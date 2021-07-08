Під ногами утворився провал: у Києві жінка провалилася в яму з окропом

В Києві недалеко від станції метро «Героїв Дніпра» в яму з окропом потрапила літня жінка. Ймовірно, під ногами жінки провалився асфальт й утворилася наповнена водою яма. Відео опублікував «Київ Оперативний».

Постраждалу одразу ж відтягли від місця події небайдужі кияни.

Прорив труби стався біля багатоповерхового будинку на ділянці між стоянкою й дорогою. Як сильно постраждала жінка, невідомо, але за медичною допомогою не зверталася.

У «Київтеплоенерго» заявили, що аварійна бригада вже приступила до ліквідації прориву. На час проведення ремонту постачання гарячої води призупинено для 11 житлових будинків, передає «Обозреватель».



Нагадаємо, раніше інцидент з дорожнім покриттям стався у Житомирі. Там в яму, де провалився асфальт, впала ціла вантажівка.

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